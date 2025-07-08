В розкішному замку та під Вєрку Сердючку: як донька корупціонера Злочевського відгуляла весілля (фото)

Молодша донька екснардепа з "Партії регіонів" Миколи Злочевського, який оскандалився спробою дати рекордний хабар в 6 млн доларів, вийшла заміж в розкішному замку в Італії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Української правди, весілля дочки колишнього міністра екології часів Януковича могло обійтися в 1 мільйон євро.

З ким одружилася Анна Злочевська

Нареченим виявився Антон Фісталь. Він належить до медичної династії. Його дід - хірург з Донецька Еміль Фісталь, який залишився в окупованому місті, голосував на так званому референдумі та лікував російських військових.

Батько хлопця помер, а дядько - Герман Фісталь - за кілька днів до події був затриманий НАБУ і САП у справі про розкрадання 231 млн грн на медобладнанні.

Антон, за даними джерел, проживає на Кіпрі, як і родина Злочевського.

Антон Фісталь (скриншот)

Як і де проходило весілля

Урочистості тривали протягом трьох днів у середньовічному замку Castelfalfi в Тоскані. Номер у місцевому п'ятизірковому готелі коштує від 85 тисяч грн за ніч.

Загалом оренда замку, весільні послуги, кейтеринг могли сягнути близько 1 мільйона євро.

Де проходило весілля доньки Злочевського (скриншоти)

Примітно, що на церемонії виступала Вєрка Сердючка. У відеоролику розслідування можна почути, як вона співає та вітає молодят.

Анна Злочевська під час весілля (скриншот)

Навколо території замку перебувало чимало автомобілів охорони. Вулиця, яка вела до місця святкування, була повністю порожньою - всюди чатували охоронці.

Дівич-вечір напередодні весілля був не менш гучним. Його дівчина відзначала на яхті в Дубаї в компанії подруг.

Дівич-вечір Анни Злочевської (скриншоти)

Гості весілля

На святі зібралися близько 150 осіб. Серед відомих облич журналісти ідентифікували:

брата Злочевського - Владислава;

підприємця Станіслава Глімбовського, сина тестя колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова;

колишнього заступника міністра фінансів Ігоря Лисенка, екскерівника агентства земельних ресурсів при Януковичі та відповідно Злочевському;

авто старшої доньки Злочевського - Карини.

Багато гостей мають стосунок до Росії або окупованих територій, йдеться у розслідуванні.