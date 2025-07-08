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В розкішному замку та під Вєрку Сердючку: як донька корупціонера Злочевського відгуляла весілля (фото)

Вівторок 08 липня 2025 17:15
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В розкішному замку та під Вєрку Сердючку: як донька корупціонера Злочевського відгуляла весілля (фото) Молодша донька Миколи Злочевського вийшла заміж (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Молодша донька екснардепа з "Партії регіонів" Миколи Злочевського, який оскандалився спробою дати рекордний хабар в 6 млн доларів, вийшла заміж в розкішному замку в Італії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Української правди, весілля дочки колишнього міністра екології часів Януковича могло обійтися в 1 мільйон євро.

З ким одружилася Анна Злочевська

Нареченим виявився Антон Фісталь. Він належить до медичної династії. Його дід - хірург з Донецька Еміль Фісталь, який залишився в окупованому місті, голосував на так званому референдумі та лікував російських військових.

Батько хлопця помер, а дядько - Герман Фісталь - за кілька днів до події був затриманий НАБУ і САП у справі про розкрадання 231 млн грн на медобладнанні.

Антон, за даними джерел, проживає на Кіпрі, як і родина Злочевського.

В розкішному замку та під Вєрку Сердючку: як донька корупціонера Злочевського відгуляла весілля (фото)Антон Фісталь (скриншот)

Як і де проходило весілля

Урочистості тривали протягом трьох днів у середньовічному замку Castelfalfi в Тоскані. Номер у місцевому п'ятизірковому готелі коштує від 85 тисяч грн за ніч.

Загалом оренда замку, весільні послуги, кейтеринг могли сягнути близько 1 мільйона євро.

Де проходило весілля доньки Злочевського (скриншоти)

Примітно, що на церемонії виступала Вєрка Сердючка. У відеоролику розслідування можна почути, як вона співає та вітає молодят.

В розкішному замку та під Вєрку Сердючку: як донька корупціонера Злочевського відгуляла весілля (фото)Анна Злочевська під час весілля (скриншот)

Навколо території замку перебувало чимало автомобілів охорони. Вулиця, яка вела до місця святкування, була повністю порожньою - всюди чатували охоронці.

Дівич-вечір напередодні весілля був не менш гучним. Його дівчина відзначала на яхті в Дубаї в компанії подруг.

Дівич-вечір Анни Злочевської (скриншоти)

Гості весілля

На святі зібралися близько 150 осіб. Серед відомих облич журналісти ідентифікували:

  • брата Злочевського - Владислава;
  • підприємця Станіслава Глімбовського, сина тестя колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова;
  • колишнього заступника міністра фінансів Ігоря Лисенка, екскерівника агентства земельних ресурсів при Януковичі та відповідно Злочевському;
  • авто старшої доньки Злочевського - Карини.

Багато гостей мають стосунок до Росії або окупованих територій, йдеться у розслідуванні.

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