ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В роскошном замке и под Верку Сердючку: как дочь коррупционера Злочевского отгуляла свадьбу (фото)

Вторник 08 июля 2025 17:15
UA EN RU
В роскошном замке и под Верку Сердючку: как дочь коррупционера Злочевского отгуляла свадьбу (фото) Младшая дочь Николая Злочевского вышла замуж (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Младшая дочь экс-нардепа из "Партии регионов" Николая Злочевского, который оскандалился попыткой дать рекордную взятку в 6 млн долларов, вышла замуж в роскошном замке в Италии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Украинской правды, свадьба дочери бывшего министра экологии времен Януковича могла обойтись в 1 миллион евро.

На ком женилась Анна Злочевская

Женихом оказался Антон Фисталь. Он принадлежит к медицинской династии. Его дед - хирург из Донецка Эмиль Фисталь, который остался в оккупированном городе, голосовал на так называемом референдуме и лечил российских военных.

Отец парня умер, а дядя - Герман Фисталь - за несколько дней до происшествия был задержан НАБУ и САП по делу о хищении 231 млн грн на медоборудовании.

Антон, по данным источников, проживает на Кипре, как и семья Злочевского.

В роскошном замке и под Верку Сердючку: как дочь коррупционера Злочевского отгуляла свадьбу (фото)Антон Фисталь (скриншот)

Как и где проходила свадьба

Торжества продолжались в течение трех дней в средневековом замке Castelfalfi в Тоскане. Номер в местном пятизвездочном отеле стоит от 85 тысяч грн за ночь.

В целом аренда замка, свадебные услуги, кейтеринг могли составить около 1 миллиона евро.

Где проходила свадьба дочери Злочевского (скриншоты)

Примечательно, что на церемонии выступала Верка Сердючка. В видеоролике расследования можно услышать, как она поет и поздравляет молодоженов.

В роскошном замке и под Верку Сердючку: как дочь коррупционера Злочевского отгуляла свадьбу (фото)Анна Злочевская во время свадьбы (скриншот)

Вокруг территории замка находилось немало автомобилей охраны. Улица, которая вела к месту празднования, была полностью пустой - везде караулили охранники.

Девичник накануне свадьбы был не менее шумным. Его девушка отмечала на яхте в Дубае в компании подруг.

Девичник Анны Злочевской (скриншоты)

Гости свадьбы

На празднике собрались около 150 человек. Среди известных лиц журналисты идентифицировали:

  • брата Злочевского - Владислава;
  • предпринимателя Станислава Глимбовского, сына тестя бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова;
  • бывшего заместителя министра финансов Игоря Лысенко, экс-руководителя агентства земельных ресурсов при Януковиче и соответственно Злочевском;
  • авто старшей дочери Злочевского - Карины.

Многие гости имеют отношение к России или оккупированным территориям, говорится в расследовании.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
сканал Коррупция
Новости
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Аналитика
"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях