В роскошном замке и под Верку Сердючку: как дочь коррупционера Злочевского отгуляла свадьбу (фото)

Младшая дочь экс-нардепа из "Партии регионов" Николая Злочевского, который оскандалился попыткой дать рекордную взятку в 6 млн долларов, вышла замуж в роскошном замке в Италии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Украинской правды, свадьба дочери бывшего министра экологии времен Януковича могла обойтись в 1 миллион евро.

На ком женилась Анна Злочевская

Женихом оказался Антон Фисталь. Он принадлежит к медицинской династии. Его дед - хирург из Донецка Эмиль Фисталь, который остался в оккупированном городе, голосовал на так называемом референдуме и лечил российских военных.

Отец парня умер, а дядя - Герман Фисталь - за несколько дней до происшествия был задержан НАБУ и САП по делу о хищении 231 млн грн на медоборудовании.

Антон, по данным источников, проживает на Кипре, как и семья Злочевского.

Антон Фисталь (скриншот)

Как и где проходила свадьба

Торжества продолжались в течение трех дней в средневековом замке Castelfalfi в Тоскане. Номер в местном пятизвездочном отеле стоит от 85 тысяч грн за ночь.

В целом аренда замка, свадебные услуги, кейтеринг могли составить около 1 миллиона евро.

Где проходила свадьба дочери Злочевского (скриншоты)

Примечательно, что на церемонии выступала Верка Сердючка. В видеоролике расследования можно услышать, как она поет и поздравляет молодоженов.

Анна Злочевская во время свадьбы (скриншот)

Вокруг территории замка находилось немало автомобилей охраны. Улица, которая вела к месту празднования, была полностью пустой - везде караулили охранники.

Девичник накануне свадьбы был не менее шумным. Его девушка отмечала на яхте в Дубае в компании подруг.

Девичник Анны Злочевской (скриншоты)

Гости свадьбы

На празднике собрались около 150 человек. Среди известных лиц журналисты идентифицировали:

брата Злочевского - Владислава;

предпринимателя Станислава Глимбовского, сына тестя бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова;

бывшего заместителя министра финансов Игоря Лысенко, экс-руководителя агентства земельных ресурсов при Януковиче и соответственно Злочевском;

авто старшей дочери Злочевского - Карины.

Многие гости имеют отношение к России или оккупированным территориям, говорится в расследовании.