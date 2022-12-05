Розкішний слемданк центрового "Вашингтона" зіпсував перемогу "Лейкерс": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

24-річний американець опинився в центрі уваги під завісу останньої чверті. Він в один дотик у польоті з вигином замкнув передачу Вісперта "поміж вух" зірки "Лейкерс" Девіса.

Ефектні два очки Геффорда не врятували "Візардс" від домашньої поразки (119:130). Столична команда програла три стартові чверті та на фінальні 12 хвилин вийшли з дефіцитом 24 очки. Навіть 38 пунктів в останній чверті не допомогли "Вашингтону".

Сам Геффорд провів на паркеті 20,5 хвилин. За цей час він встиг набрати 19 очок, зробив 7 підбирань і віддав 1 асист. Цей показник став персонально найкращим у нинішньому сезоні асоціації.

Хто такий Деніел Геффорд

Центровий "Вашингтона", обраний під 38-м номером драфту НБА-2019 "Чикаго Буллз".

На студентському рівні уродженець Ель Дорадо виступав за "Арканзас Рейзорбекс". У Лізі розвитку грав у "Вінді Сіті". Стартові півтора сезона в НБА провів у складі "Чикаго", а в березні 2021-го опинився в столиці під час обміну за участі трьох команд.

Тоді ж побив рекорд влучання з гри (мінімум 15 кидків) – 84,6%. Торік восени Геффорд підписав 3-річний контракт із "Візардс" на 40,2 млн доларів.