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Розкішна контратака "Бостона" після блокшота: момент дня в НБА

Фото: Малкольм Брогдон (праворуч) набрав 22 очки проти "Нікс" (idahostatejournal.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилася п'ятірка "Бостон Селтікс" із вирішальним кидком універсального оборонця Малкольма Брогдона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

У центрі уваги "Селтікс" опинилися під завісу третьої чверті. Розпочалася історія з блокшота Смарта під власним щитом. Далі бостонці вибігли в контратаку – Вільямс віддав на Тейтума праворуч, а той ефектно відпасував Брогдону з-за спини. Останній холоднокровно набрав два пункти.

Такі зразкові комбінації, однак, не дозволили "Бостону" відсвяткувати перемогу в Нью-Йорку. Місцеві "Нікс" ззовні легко здолали "Селтікс" (109:94). Обидві команди залишаються у топ-5 Східної конференції НБА та впевнено проходять у плей-офф.

Сам Брогдон провів у грі 27,5 хвилин. За цей час він встиг набрати 22 очки, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став форвард господарів Джуліус Рендл (23 пункти).

Хто такий Малкольм Брогдон

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за "Вірджинію Кавальєрс". На драфті НБА-2016 обраний "Мілуокі" під 36-м номером.

У лавах "Бакс" провів 3 сезони та був визнаний Новачком року за підсумками дебютної кампанії. Перед сезоном 2019/20 підписав 4-річний контракт на 85 млн доларів із "Індіаною". До Бостона перебрався минулого літа.

У складі збірної США Брогдон виграв бронзову медаль на Панамериканських іграх-2015. Його батько – Джіно Брогдон – відомий юрист і суддя в телешоу Personal Injury Court.

До слова, напередодні плеймейкер "Атланти" Янг очолив хіт-парад із переможним кидком під супровід сирени.

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