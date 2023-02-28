Розкішна контратака "Бостона" після блокшота: момент дня в НБА

У центрі уваги "Селтікс" опинилися під завісу третьої чверті. Розпочалася історія з блокшота Смарта під власним щитом. Далі бостонці вибігли в контратаку – Вільямс віддав на Тейтума праворуч, а той ефектно відпасував Брогдону з-за спини. Останній холоднокровно набрав два пункти.

Такі зразкові комбінації, однак, не дозволили "Бостону" відсвяткувати перемогу в Нью-Йорку. Місцеві "Нікс" ззовні легко здолали "Селтікс" (109:94). Обидві команди залишаються у топ-5 Східної конференції НБА та впевнено проходять у плей-офф.

Сам Брогдон провів у грі 27,5 хвилин. За цей час він встиг набрати 22 очки, зробив 2 підбирання і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у матчі став форвард господарів Джуліус Рендл (23 пункти).

Хто такий Малкольм Брогдон

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за "Вірджинію Кавальєрс". На драфті НБА-2016 обраний "Мілуокі" під 36-м номером.

У лавах "Бакс" провів 3 сезони та був визнаний Новачком року за підсумками дебютної кампанії. Перед сезоном 2019/20 підписав 4-річний контракт на 85 млн доларів із "Індіаною". До Бостона перебрався минулого літа.

У складі збірної США Брогдон виграв бронзову медаль на Панамериканських іграх-2015. Його батько – Джіно Брогдон – відомий юрист і суддя в телешоу Personal Injury Court.