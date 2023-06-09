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Розкидав саморізи для сповільнення ЗСУ. У Лимані затримали інформатора РФ

Фото: слідчі затримали жителя Лиману (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Слідчі затримали жителя Лиману, який був інформатором РФ та збирав для окупантів інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили в Telegram-каналі СБУ.

Як з'ясували у відомстві, 26-річний мешканець Лимана у травня 2023 року збирав для росіян інформацію. Найбільше затриманого цікавили точні координати блокпостів та об’єктів "Укрзалізниці".

Зібрану інформацію він надсилав навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", з яким раніше навчався у школі. Зв'язок підтримували через заборонену соцмережу "Однокласники".

Окрім цього затриманий під час боїв за Лиман навмисно ускладнював пересування підрозділів ЗСУ. Він потайки розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників.

Наразі колаборант перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ нещодавно затримало колаборанта, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

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