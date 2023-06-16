Розірвала зв'язки з РФ. Першу компанію виключили зі списку спонсорів війни

"Вперше від початку створення переліку міжнародних спонсорів війни - потужного репутаційного інструменту тиску на компанії, що продовжують працювати з РФ після широкомасштабного вторгнення, з нього була виключена компанія. Вона виконала усі необхідні умови, обравши шлях соціально-відповідального бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що компанія направила відповідний лист до НАЗК з зазначенням виконаних умов, які дозволяють виключити її з переліку.

Peninsula Petroleum Limited припинила постачати бункерне паливо не тільки до суден, що належать росіянам або ходять під прапором РФ, а й тим, що перевозять російську нафту. Такі кроки компанія вжила на знак засудження російської агресії.

"Перше виключення з переліку міжнародних спонсорів війни - найкращий доказ того, що цей інструмент справді працює. Ми хочемо, щоб цей перелік зменшувався, а не навпаки. Але це можливо виключно у тому випадку, коли такі компанії оберуть світлу сторону заради спільних цінностей демократії, доброчесності та миру, виконають необхідні умови та розірвуть зв’язки з РФ", - додали в НАЗК.

НАЗК внесло компанію Peninsula Petroleum до переліку спонсорів війни

Нагадаємо, у квітні Національне агентство з питань запобігання корупції внесло провідну світову компанію з постачання суднового палива Peninsula Petroleum Limited до переліку міжнародних спонсорів війни.

Тоді повідомлялося, що Peninsula Petroleum працює як глобальний постачальник бункерного палива, здійснює понад 25 тисяч поставок на рік та пропонує послуги з перепродажу палива, технічну експертизу, управління флотом та яхтингові послуги.

Попри те, що кілька компаній, які постачають бункерне паливо, припинили співпрацю з компаніями країни-агресора, Peninsula Petroleum усвідомлено продовжує постачати паливо танкерам у водах Данії, коли вони повертаються або прямують до одного з головних нафтових портів, розташованих на північному заході РФ.

Це дозволяє компанії встановлювати вищі ціни при продажах палива танкерам, що транспортують російську нафту.