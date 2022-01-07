На Рождество спасатели перешли на усиленный режим службы: дежурят более 7 тысяч человек

В период празднования Рождества Христова Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям несет усиленную службу. С 7 по 10 января на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч спасателей.

Так, с 09:00 07 января до 09:00 10 января 2022 года спасатели усиленно контролируют ситуацию в Украине. Они обеспечивают защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий в усиленном режиме.

Всего на территории Украины на круглосуточном дежурстве находится более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе: около 300 человек и 50 единиц техники на объектах, задействованных к празднованию новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей; 26 пиротехнических расчетов, общей численностью более 130 человек и 50 едениц техники; 9 воздушных судов, в том числе 4 самолета и 5 вертолетов.

"Инспекторским составом ГСЧС проведено около 4 тысяч 800 инструктажей по соблюдению требований пожарной и техногенной безопасности, к которым привлечены около 20 тысяч руководителей религиозных общин и организаторов праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.