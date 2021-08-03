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В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина

Новина українською →
Вторник 03 августа 2021 09:33
В мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие: названа причина Фото: в мире родится почти на 5 млн девочек меньше в ближайшее десятилетие (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

В ближайшие 10 лет в мире будет рождаться на 4,7 млн девочек меньше. Это связано с предпочтениями в отношении потомства мужского пола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По исследованиям ученых, прогнозируемое сокращение числа родившихся девочек приведет к избытку молодых мужчин примерно в одной трети мирового населения к 2030 году, что может привести к усилению антиобщественного поведения и насилия.

Чтобы определить, как повлияет выбор пола на общество, международная группа исследователей проанализировала данные о более чем 3 млрд рождений за последние 50 лет.

Сосредоточившись на 12 странах, где соотношение мужчин и женщин увеличилось с 1970 года, и еще в 17 странах, где это соотношение могло увеличиться из-за социальных или культурных тенденций, они смоделировали два сценария.

Следовательно, по первому сценарию к 2030 году в странах будет менее 4,7 млн новорожденных девочек.

А согласно второму сценарию, к 2100 году во всем мире это число вырастет до более чем 22 млн.

Исследователи добавляют, что число абортов по половому признаку растет в течение последних 40 лет в странах Юго-Восточной Европы, а также в Южной и Восточной Азии.

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