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У світі народиться майже на 5 млн дівчаток менше найближчим десятиліттям: названа причина

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Вівторок 03 серпня 2021 09:33
У світі народиться майже на 5 млн дівчаток менше найближчим десятиліттям: названа причина Фото: у світі народиться майже на 5 млн дівчаток менше найближчим десятиліттям (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

У найближчі 10 років у світі буде народжуватися на 4,7 млн дівчаток менше. Це пов’язано з уподобаннями щодо потомства чоловічої статі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За дослідженнями вчених, прогнозоване скорочення числа народжених дівчаток призведе до надлишку молодих чоловіків приблизно в однієї третини світового населення до 2030 року, що може призвести до посилення антигромадської поведінки і насильства.

Аби визначити, як вплине вибір статі на суспільство, міжнародна група дослідників проаналізувала дані про більш ніж 3 млрд народжень за останні 50 років.

Зосередившись на 12 країнах, де співвідношення чоловіків і жінок збільшилася з 1970 року, і ще в 17 країнах, де це співвідношення могло збільшитися через соціальні або культурних тенденцій, вони змоделювали два сценарії.

Відтак, за першим сценарієм до 2030 року в країнах буде менш як 4,7 млн народжених дівчаток.

А відповідно до другого сценарію, до 2100 року в усьому світі це число зросте до більш ніж 22 млн.

Дослідники додають, що число абортів за статевою ознакою зростає протягом останніх 40 років в країнах Південно-Східної Європи, а також в Південній і Східній Азії.

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