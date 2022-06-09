Разгон студентов на Майдане: суд одобрил спецрасследование касательно бывшего замсекретаря СНБО

Печерский районный суд Киева разрешил провести специальное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его подозревают в незаконному препятствование проведению акций протеста во время Революции Достоинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook .

Следствие установило, что 30 ноября 2013 года экс-заместитель секретаря СНБО организовал и контролировал насильственный разгон участников мирной акции протеста работниками спецподразделения милиции "Беркут".

"К гражданам применялось физическое насилие и специальные средства, в результате чего причинены телесные повреждения разной степени тяжести 55 лицам, совершены насильственные действия, которые причинили физическую боль еще более 30 пострадавшим", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время организованного разгона были задержаны 35 участников митинга, к которым применялись меры физического воздействия задержаны.

"В дальнейшем они доставлены в органы внутренних дел для привлечения к административной ответственности за сфальсифицированными документами о якобы совершении ими нарушения общественного порядка и сопротивление работникам милиции", - говорится в сообщении.

По данным Государственного бюро расследований, речь идет о Владимире Сивковиче. Ведомство называет его вдохновителем и организатором силового разгона студентов с Майдана Незалежности в Киеве.