Розформування ТЦК не піде на користь обороноздатності країни, - Веніславський

"Я б не перебільшував здобутки рекрутингових центрів щодо мобілізації. Це ще пілотні процеси, які мають на меті залучати на добровільній основі максимальну кількість громадян України до виконання їх конституційного обов’язку, - сказав Веніславський.

Він зазначив, що головну "ношу" в питанні мобілізації продовжує виконувати саме ТЦК.

"Заклики моїх колег з представників ТСК, щодо розформування ТЦК - це точно не на користь забезпечення обороноздатності держави", - наголосив нардеп.

За його словами, мобілізація та рекрутинг - мають бути два паралельні процеси.

"В кожній військовій частині на сьогодні рішенням військового командування створені відповідні підрозділи, які будуть займатися рекрутингом, в тому числі його популяризацією. Законодавче підґрунтя ми створили. Тепер питання саме до механізмів проведення таких дій з залучення громадян до військової служби", - додав Веніславський.