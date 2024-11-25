ua en ru
Пн, 25 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Розформування ТЦК не піде на користь обороноздатності країни, - Веніславський

Понеділок 25 листопада 2024 16:47
UA EN RU
Розформування ТЦК не піде на користь обороноздатності країни, - Веніславський Фото: народний депутат Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Розформування ТЦК та СП не піде на користь забезпечення обороноздатності України. Адже саме вони продовжують виконувати головну роль в питанні мобілізації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Я б не перебільшував здобутки рекрутингових центрів щодо мобілізації. Це ще пілотні процеси, які мають на меті залучати на добровільній основі максимальну кількість громадян України до виконання їх конституційного обов’язку, - сказав Веніславський.

Він зазначив, що головну "ношу" в питанні мобілізації продовжує виконувати саме ТЦК.

"Заклики моїх колег з представників ТСК, щодо розформування ТЦК - це точно не на користь забезпечення обороноздатності держави", - наголосив нардеп.

За його словами, мобілізація та рекрутинг - мають бути два паралельні процеси.

"В кожній військовій частині на сьогодні рішенням військового командування створені відповідні підрозділи, які будуть займатися рекрутингом, в тому числі його популяризацією. Законодавче підґрунтя ми створили. Тепер питання саме до механізмів проведення таких дій з залучення громадян до військової служби", - додав Веніславський.

Заклики щодо розформування ТЦК

Нагадаємо, 12 листопада народні депутати презентували річний звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у МОУ, ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

Заступниця голови ТСК, нардеп Юлія Яцик розповіла, що ТСК пропонує "розформувати ТЦК як орган".

За її словами, з працівників ТЦК (військовослужбовців, які можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій) можна створити щонайменше 10 "повноцінних бригад".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК Мобілізація в Україні
NEWS
Бронь від мобілізації працюватиме по-новому: як зміняться правила від грудня
Бронь від мобілізації працюватиме по-новому: як зміняться правила від грудня
DAILY
План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна План, якого немає. Що Трамп думає про війну в Україні та до чого готуються у Зеленського