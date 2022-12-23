Розблокування портів збільшить обсяги валютних надходжень та податків до бюджету, - Риженков

"Відновлення роботи чорноморських портів ще до перемоги у війні дозволить усьому українському бізнесу збільшувати потужності виробництва, нарощувати обсяги експорту сировини та металопродукції. Це призведе до значного зростання українського експорту, валютних надходжень до країни та податків до бюджету", - пояснив Риженков.

Він також нагадав, що до війни саме гірничо-металургійний комплекс формував забезпечував надходження валюти в країну, завдяки чому курс гривні зберігав стабільність.

"Основу сильної національної валюти та позитивного торговельного балансу країни формував саме ГМК. Тому вирішення питання експорту для галузі – вкрай важливе для країни", - резюмував Риженков.

Нагадаємо, раніше керівники трьох морських портів - "Південний", "ТІС-Вугілля" та "ТІС-Руда" - попросили президента поширити розблокувати морські порти і розширити дію "зернового коридору" на металопродукцію.