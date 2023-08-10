Розблокування портів для всіх видів продукції дасть Україні понад 18 млрд доларів, - експерт

Розблокування портів для всіх видів продукції дасть Україні понад $18 млрд на рік - це значна сума, яку потребує наш бюджет для фінансування ЗСУ та оборони, адже західні партнери не дають нам кошти на війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру політичного аналізу Володимира Головка.

"Блокування морських портів виснажує українську економіку. А якщо виснажується економіка - виснажується фінансування безпекового сектору, бо ми знаємо, що нам допомагають наші західні партнери, але ці кошти не мають іти на оборону. Тобто оборону фінансує український народ, український бізнес за рахунок своїх податків", - пояснив Головко.

Він наголосив: без відновлення повноцінної роботи портів у нас будуть проблеми з фінансуванням спротиву російської агресії, адже податків, які збираються в Україні, не вистачає.

"За попередніми підрахунками, розблокування портів для всіх видів продукції може дати до 18-20 мільярдів доларів в економіку. Це не тільки для держави, це в цілому для нашої економіки. На екстреному засіданні дипломатичного корпусу, яке було в Закарпатті, прем'єр-міністр акцентував увагу, що саме питання логістики має бути одним із пріоритетів роботи нашого дипломатичного корпусу за кордоном", - підкреслив Головко.

Раніше президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що відновлення роботи портів та забезпечення експорту всіх видів продукції дасть змогу Україні збільшити на третину обсяг нинішніх надходжень до бюджету.