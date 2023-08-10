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Разблокировка портов для всех видов продукции даст Украине более 18 млрд долларов, - эксперт

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Четверг 10 августа 2023 13:38
Разблокировка портов для всех видов продукции даст Украине более 18 млрд долларов, - эксперт Фото: разблокировка портов для всех видов продукции даст Украине более 18 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Разблокировка портов для всех видов продукции даст Украине более $18 млрд в год - это значительная сумма, которая нуждается в нашем бюджете для финансирования ВСУ и обороны, ведь западные партнеры не дают нам средства на войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра политического анализа Владимира Головко.

"Блокировка морских портов истощает украинскую экономику. А если истощается экономика - истощается финансирование сектора безопасности, потому что мы знаем, что нам помогают наши западные партнеры, но эти средства не должны идти на оборону. То есть оборону финансирует украинский народ, украинский бизнес за счет своих налогов", - объяснил Головко.

Он подчеркнул, что без возобновления полноценной работы портов у нас будут проблемы с финансированием сопротивления российской агрессии, ведь налогов, собираемых в Украине, не хватает.

"По предварительным подсчетам, разблокировка портов для всех видов продукции может дать до 18-20 миллиардов долларов в экономику. Это не только для государства, это в целом для нашей экономики. На экстренном заседании дипломатического корпуса, которое было в Закарпатье, премьер-министр министр акцентировал внимание, что именно вопрос логистики должен быть одним из приоритетов работы нашего дипломатического корпуса за границей", - подчеркнул Головко.

Ранее президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что возобновление работы портов и обеспечение экспорта всех видов продукции позволит Украине увеличить на треть объем нынешних поступлений в бюджет.

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