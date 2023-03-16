Без розблокування портів українській економіці буде важко відновитися, - заступник міністра

"Зернова угода" - вимушена, тимчасова форма роботи. Ми неодноразово наголошували, і закликаємо усіх наших партнерів та міжнародні організації докласти зусиль до відновлення вільного судноплавства у Чорному морі, як це передбачено світовими конвенціями", - наголосив Васьков.

Він підкреслив: для економіки України функціонування морських портів є ключовим елементом стабільності та зростання.

"Це потрібно також для запобігання зростання світових цін на агропродукцію, продукцію ГМК тощо. Тому ми сподіваємося, що все ж таки вже у найближчому майбутньому зможемо за допомогою наших партнерів відновити судноплавство у Чорному морі для всіх видів вантажів", - резюмував Васьков.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити міжнародну угоду про експорт зерна, оскільки це дозволить підтримати економіку країни, яка постраждала від російської війни, і наростити ВВП.

Своєю чергою президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП.