Для розблокування портів, Україні потрібно нарощувати військову потужність у морі, - експерт

"Росія експортує через Чорне море в десятки разів більше товарів і послуг, ніж Україна, і для неї цей канал важливіший. Але все-таки зараз Росія зберігає домінуючі можливості в регіоні Чорного моря, і у неї є можливості серйозно перешкоджати будь-якому українському експорту через цей регіон. Водночас як наші можливості перешкоджати російському експорту менші, хоча вони також є. Тому, з економічної точки зору, вільне функціонування у Чорному морі Росії вигідніше", - пояснив Бортник.

Він наголосив: зараз Росія не може заблокувати роботу наших портів, але вона може руйнувати інфраструктуру і створювати умови, при якій комерційна доцільність плавання відсутня. Тому для відновлення судноплавства необхідна державна підтримка.

"Повноцінне функціонування можливе лише у разі державної підтримки - якщо хтось профінансує і візьме на себе всі ризики. Треба, щоб дав судновласникам повноцінні гарантії по страхуванню. А мова йде про десятки мільярдів доларів. Це великі суми! Україна повноцінно взяти на себе ці ризики не може. А західні наші партнери поки що з цим не поспішають", - каже експерт.

Водночас він акцентував: нарощування військової потужності у чорноморському регіоні допоможе Україні добитися від РФ пом’якшення вимог, адже тоді наші сили стануть рівними.

"Зараз Росія вважає, що Україна неспроможна створити серйозні проблеми для російських логістичних шляхів. Тому в обмін на відкриття українських логістичних шляхів, вона вимагає зняття санкцій з "Россельхозбанка", з її торгівлі добривами і інше. Але якщо Україна буде спроможна наростити військову потужність на Чорному морі і створити аналогічну ситуацію для російських чорноморських портів - очевидно, що російські вимоги будуть меншими і м’якішими", - резюмував Бортник.

Як відомо, днями сили ГУР повернули під контроль України бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш". Під час операції спецназу вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів і станцію "Нева", яка може контролювати рух кораблів у Чорному морі.

Раніше експерти говорили, що успішні атаки на флот рф свідчать про розгортання українського "морського фронту", і вони вже стали проблемою для росіян: страхування їх кораблів значно подорожчало.