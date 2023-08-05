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Розблокування портів стабілізує курсу долара та знизить вартість імпортних товарів, - експерт

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Субота 05 серпня 2023 14:37
Розблокування портів стабілізує курсу долара та знизить вартість імпортних товарів, - експерт Фото: Україна оголосила про військову загрозу в акваторії шести російських портів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Зернова угода у її минулому вигляді була недостатньою та недосконалою. Необхідно зараз добитися розблокування портів для всіх видів продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.

"Втрата 10% ВВП в цифрах - це 15-20 мільярдів доларів валютної виручки, та 100-150 мільярдів гривень втрачених податків. Для порівняння, це співставно з загальним бюджетом України на освіту. Тому, безперечно, не варто обмежуватися лише зерном", - переконаний Гусак.

Він підкреслив, що через зернову угоду Росія фактично узаконила свій контроль над українським експортом і досягла легітимізації фактично піратства на морі. Водночас, Україна втратила можливість нормального функціонування економіки, а імпортні товари стали дорожчими через ускладнену логістику.

"Останнім часом курс гривні був стабільним завдяки зваженим діям економічного блоку українського уряду, а також за рахунок допомоги міжнародних партнерів. Але забезпечення вільного морського експорту всіх видів продукції є надзвичайно важливими для забезпечення нормального функціонування економіки України, забезпечення валютних надходжень, робочих місць та сплати податків. Крім того, це знизить ціни на імпортні товари – адже є багато видів продукції, які ефективно возити морем. І коли порти буде розблоковано, це спричинить зменшення вартості доставки певних видів імпортної продукції. І ціна питання тут дуже вагома", - резюмував Гусак.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря – адже це є актом піратства.

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