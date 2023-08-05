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Разблокировка портов стабилизирует курс доллара и снизит стоимость импортных товаров, - эксперт

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Суббота 05 августа 2023 14:37
Разблокировка портов стабилизирует курс доллара и снизит стоимость импортных товаров, - эксперт Фото: Украина объявила о военной угрозе в акватории шести российских портов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Зерновое соглашение в его прошлом виде было недостаточным и несовершенным. Необходимо сейчас добиться разблокировки портов для всех видов продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора Федерации работодателей транспорта Украины Владимира Гусака.

"Потеря 10% ВВП в цифрах - это 15-20 миллиардов долларов валютной выручки и 100-150 миллиардов гривен утраченных налогов. Для сравнения, это сопоставимо с общим бюджетом Украины на образование. Поэтому, безусловно, не стоит ограничиваться только зерном", - убежден эксперт.

Он подчеркнул, что из-за зернового соглашения Россия фактически узаконила свой контроль над украинским экспортом и достигла легитимизации фактически пиратства на море. В то же время Украина потеряла возможность нормального функционирования экономики, а импортные товары стали дороже из-за усложненной логистики.

"В последнее время курс гривны был стабильным благодаря взвешенным действиям экономического блока украинского правительства, а также за счет помощи международных партнеров. Но обеспечение свободного морского экспорта всех видов продукции чрезвычайно важно для обеспечения нормального функционирования экономики Украины, обеспечения валютных поступлений, рабочих мест и уплаты налогов "Кроме того, это снизит цены на импортные товары - ведь есть много видов продукции, которые эффективно возить по морю. И когда порты будут разблокированы, это приведет к уменьшению стоимости доставки определенных видов импортной продукции. И цена вопроса здесь очень весомая", - резюмировал Гусак.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря - ведь это акт пиратства.

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