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Без розблокування портів отримати податки від металургів в бюджеті-2023 неможливо, - експерт

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Четвер 29 вересня 2022 15:20
Без розблокування портів отримати податки від металургів в бюджеті-2023 неможливо, - експерт Фото: без розблокування портів отримати податки від металургів в бюджеті-2023 неможливо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Заплановані в проекті бюджету податкові надходження від гірничо-металургійного комплексу неможливо досягнути без розблокування портів для експорту металу на залізорудної сировини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова в Facebook.

За його словами, в проекті бюджету на 2023 рік уряд попередньо закладає надходження від залізорудної ренти у розмірі 5,4 млрд гривень до державного і ще 2,3 млрд гривень в місцеві бюджети, тобто сукупно 7,7 млрд. Однак, на думку експерта, даний прогноз є вкрай оптимістичним: у 2021 році бюджет отримав лише трохи більшу суму від ренти - 8,07 млрд грн.

При цьому реальна ситуація в галузі вкрай критична: немає внутрішнього попиту, галузь в середньому завантажена на 15% від своїх довоєнних потужностей, виплавка сталі за 8 місяців 2022 року скоротилася на 64,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року тощо.

"Збільшення обсягів експорту може посприяти відновленню виробництва металу і залізорудної сировини, але в умовах блокування морських портів для продукції ГМК на це годі сподіватися. Зважаючи на значно довші маршрути до західних прикордонних переходів, у порівнянні з транспортуванням до південних портів, а також на кількаразове підвищення тарифів Укрзалізниці - логістичні витрати підприємств ГМК з минулого року збільшилися у 4-6 разів. Це суттєво впливає на собівартість, а отже і на конкурентоспроможність нашої продукції на західних ринках. Галузь давно працює у збиток, доходи підприємств покривають лише 50-80% змінних витрат, навіть при середньому завантажені на 15%", - підкреслив він.

На думку експерта, задля збільшення податкових та валютних надходжень держава зі свого боку має підтримати саму галузь, принаймні послабивши логістичне навантаження, в тому числі шляхом домовленостей про розблокування портів для продукції ГМК.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яка розблокувала експорт українського зерна Чорним морем. Перше судно із зерном із порту "Одеса" вийшло 1 серпня.

Майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 238 суден із 5,46 млн тонн агропродукції.

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