Розблокування портів для експорту металу - це 600 мільйонів доларів щомісяця, - ICC Ukraine

Україна потребує розблокування портів для експорту металопродукції, оскільки це дасть валютні надходження, а відповідно - допоможе забезпечити макрофінансову стабільність країни та укріпити курс гривні, а також забезпечити роботою сотні тисяч українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимира Щелкунова.

"Блокада портів призводить до того, що металургійні підприємства, ГОКи змушені скорочувати виробництва. Поновлення обсягів експорту дасть змогу збільшити обсяги виробництва. Це надходження в бюджет, робота для людей, вирішення соціально економічних проблем цілих регіонів", - підкреслив Щелкунов.

За його словами, залізничні коридори не в змозі забезпечити експорт металургійної продукції у повному обсязі.

Крім того, тарифи на перевезення залізницею роблять українську продукцією взагалі неконкурентною на світовому ринку. Поза тим, від експорту Україна отримувала б сотні мільйонів, які допомогли б у стабілізації курсу гривні.

"Обсяги потенційного експорту металопродукції експерти оцінюють у 600 млн доларів щомісяця. Ми бачимо який важкий проект бюджету на наступний рік. Країна вкрай потребує додаткових надходжень. Також це валюта, яка заходить в Україну не по кредитним програмам. Це вагома підтримка макрофінансової ситуації і гривні", - наголосив Щелкунов.

Він також повідомив, що питання розблокування морських портів для експорту металу активно піднімає заступник міністра економіки, торговий представник Тарас Качка. Також про це йшла мова в під час візиту Генсека ООН в Україну.

"Зі свого боку ІСС Ukraine під час зустрічей із закордонними партнерами також порушує цю тему. Ми розуміємо, що це важко. Але крок за кроком маємо іти до того, аби створити потужне світову підтримку в цьому питанні і спільно тиснути на ворога, щоб добитися відкриття портів для української металургії", - резюмував Щелкунов.

Нагадаємо, раніше у "АрселорМіталл Кривий Ріг" заявили, що без розблокування морського експорту Україна може втратити промисловість, адже вона ніколи не працюватиме у повному обсязі.