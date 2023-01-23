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Розблокування портів для експорту металу стане поштовхом до зростання ВВП, - експерт

Фото: розблокування портів для експорту металу стане поштовхом до зростання ВВП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Розблокування портів для експорту металу стане однією з найважливіших перемог України на економічно-дипломатичному фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова.

"Якщо подивитися макроекономічні показники останніх 20-25 років, ми побачимо чітку кореляцію між падінням чи зростанням українського ВВП та розвитком ГМК. У деякі роки продукція ГМК становила до 50% всього українського експорту, а у передвоєнному 2021 році зовнішня торгівля залізорудною сировиною та металопродукцією більше третини валютних надходжень в Україну ($22 млрд) і було порівняно з експортом аграрної продукції", - зазначив Каленков.

Він наголосив, що ГМК найсильніше постраждав від російської агресії: країна втратила металургійні гіганти "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча у Маріуполі, які виплавили 40% усієї української сталі за 2021 рік, а контроль над низкою підприємств було втрачено.

"Через це завантаженість металургійних заводів у середньому впала на 85%, гірничорудних підприємств - на 75-80%. Як результат, за 2022 рік вироблено всього 6,3 млн т сталі, або 30% від показника за 2021 рік. І це - з урахуванням мирних перших двох місяців", - наголосив він.

Експерт наголосив: за нинішніх цінових умов Україна щомісяця недоотримує $420 млн через неможливість відправляти залізорудну сировину, чавун, напівфабрикати та готову металопродукцію морем.

"Збільшення морського експорту ГМК внаслідок розблокування портів, за попередніми та досить обережними оцінками, дозволить відновити завантаження металургійних підприємств з нинішніх 15% у середньому до принаймні 45%. У річному обчисленні це дозволить отримати понад $5 млрд, надходження яких до України буде сприятиме зміцненню гривні та уповільненню зростання споживчих цін, а також зміцненню нашої обороноздатності", - пояснив Каленков.

Крім того, відновлення виробництва дозволить повернути на підприємства працівників, відправлених до вимушених відпусток через простої підприємств, та збільшити завантаження у суміжних галузях, у тому числі в портах та «Укрзалізниці», резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити важливу міжнародну угоду про експорт зерна через морські порти, включивши до неї можливість відвантаження сталі. Це дозволить підтримати економіку країни, що постраждала від російської війни, та значно збільшити зростання ВВП.

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