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Розблокування портів для експорту металу дозволить стабілізувати бюджет, - нардеп

Фото: розблокування портів для експорту металу дозволить стабілізувати бюджет (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Експорт металу, який можливим лише у випадку додаткового розблокування портів, дозволить стабілізувати бюджет на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Устенка.

За словами нардепа, криза в гірничо-металургійній галузі у зв’язку з руйнуванням одних підприємств та суттєвим скороченням виробництва іншими значно впливає на бюджет на наступний рік, обговорення якого нещодавно розпочато.

"Це (розблокування портів для експорту металу, - ред.) надважливо, в структурі експорту до початку повномасштабної війни основною була продукція сільського господарства та метал. І якщо по зерну відкриті зернові коридори, то по металу ситуація діаметрально інша - взагалі немає можливості експортувати", - підкреслив він.

Нагадаємо, Україна підписала так звану зернову угоду, якою було розблоковано експорт українського зерна. Це дозволило зупинити падіння національної валюти.

АТ "Укрзалізниця" в серпні 2022 року скоротила експортні перевезення залізної та марганцевої руди на 10,7% в порівнянні з попереднім місяцем (до 1,4 млн т.), чорних металів на 11% у порівнянні з попереднім місяцем (до 275 тис. т.). У порівнянні із серпнем 2021 року перевезення руди скоротилися у 2,5 рази, металопродукції - в 5,2 разів.

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