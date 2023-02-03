Розблокування портів дозволить зберегти торгові позиції на світових ринках, - експерт

Розблокування експорту української продукції через морські порти допоможе Україні утримати свої позиції на світових ринках. Крім того, пожвавлення морської торгівлі забезпечить надходження до бюджету: тільки експорт металу може дати країні додатково 8 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову галузевої ради Федерації металургів України Олену Колеснікову.

"Експорт - валютна виручка для країни, яка тримає нашу економіку. Якщо ми зараз, наприклад, розблокуємо порти, то тільки ГМК по року дасть десь приблизно 8 мільярдів доларів плюсом. І це для країни - найголовніше", - наголосила Колеснікова.

За її словами, наразі вартість логістики для металургійних компаній зросла у 4-5 разів. Водночас, конкуренція на світовому ринку нікуди не поділася, і є ряд компаній, які хочуть зайняти позиції, які втрачає Україна. Тож головна задача зараз - втриматися на цих позиціях.

"ГМК до війни - одна з найбільших галузей України. Вона саме забезпечувала українській економіці притік валюти. Тому питання розблокування портів - одне з найголовніших на сьогодні. І ми готові, звичайно, допомагати у вирішенні, разом із державою зробити все, щоб це нарешті стало можливо", - резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити важливу міжнародну угоду про експорт зерна морськими портами, включивши до неї можливість відвантаження сталі.

Своєю чергою, президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП.