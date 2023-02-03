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Разблокировка портов позволит сохранить торговые позиции на мировых рынках, - эксперт

Новина українською →
Пятница 03 февраля 2023 12:06
Разблокировка портов позволит сохранить торговые позиции на мировых рынках, - эксперт Фото: разблокировка портов позволит сохранить торговые позиции на мировых рынках (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Сергей Новиков

Разблокировка экспорта украинской продукции через морские порты поможет Украине удержать свои позиции на мировых рынках. Кроме того, оживление морской торговли обеспечит поступление в бюджет: только экспорт металла может дать стране дополнительно 8 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елену Колесникову.

"Экспорт - валютная выручка для страны, которая держит нашу экономику. Если мы сейчас, например, разблокируем порты, то только ГМК по году даст примерно 8 миллиардов долларов плюсом. И это для страны - самое главное", - подчеркнула Колесникова.

По ее словам, стоимость логистики для металлургических компаний выросла в 4-5 раз. В то же время, конкуренция на мировом рынке никуда не делась, и есть ряд компаний, желающих занять позиции, которые теряет Украина. Поэтому главная задача сейчас - удержаться на этих позициях.

"ГМК до войны - одна из крупнейших отраслей Украины. Она как раз обеспечивала украинской экономике приток валюты. Поэтому вопрос разблокирования портов - один из самых главных на сегодня. И мы готовы, конечно, помогать в решении, вместе с государством сделать все, чтобы это наконец-то стало возможно", - резюмировала она.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина стремится расширить важное международное соглашение об экспорте зерна морскими портами, включив в него возможность отгрузки стали.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление минимум $20 млрд в год и значительный прирост ВВП.

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