Розблокування портів допоможе феросплавній галузі відновити виробництво, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергія Кудрявцева.

За його словами, минулого року галузь скоротила виробництво щонайменше на 30% - зокрема й через блокування морських шляхів. Адже майже 80% її експорту у довоєнні часи проходило саме через порти.

Як відомо, у 2021 році обсяги українського експорту сягали 68 млрд дол. Цей експорт тримався він на трьох китах, які забезпечили більш як половину виторгу: чорні метали + руда - 21 млрд дол., зернові - 12,34 млрд дол., рослинні і тваринні жири (головним чином, соняшникова олія) - 7 млрд дол. У 2022 році ці показники значно обвалилися: Україна недоотримала майже 14 млрд дол. валютної виручки через скорочення експорту металу та руди.

Нагадаємо, раніше представники бізнесу звернулися до Організації об’єднаних націй (ООН) та Туреччини з закликом забезпечити вільне судноплавство в Чорноморському регіоні та розблокувати українські порти.