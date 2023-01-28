Розблокування морських портів допоможе Україні зберегти позиції на світовому ринку, - експерт

Розблокування морських портів для експорту всіх видів продукції дасть Україні понад $20 мільярдів надходжень та допоможе зберегти від втрати наші позиції на світовому ринку. Це дасть поштовх до відновлення виробництва та запуску економіки.

"Ми бачимо по зерновій ініціативі, наскільки це важлива підтримка для нашого аграрного сектору. Але для нас важлива так само й інша продукція, яку ми можемо реалізовувати - наприклад, металургії та інших галузей. Україна від відновлення експорту зможе отримати $20 мільярдів, це значна сума. Але ми повинні розуміти, що це допоможе відновити ланцюжки від виробника, від покупця, від постачальника. Тому, якщо рахувати в ширшому контексті, то це буде навіть більша сума", - заявив Петренко.

На його думку, блокада портів призвела не тільки до втрати доходів, але й до розриву звичних логістичних ланцюжків. Це, у свою чергу, призвело до втрати частини клієнтів, які почали шукати нових постачальників та ринки збуту.

"Коли клієнти вкладаються у нову інфраструктуру, повернення до старої інфраструктури, скоріше за все, може бути навіть нерентабельним. І в далекій перспективі це для нас буде ще більший удар, навіть ніж саме російське вторгнення! Адже нам доведеться наново налагоджувати співпрацю, залучати нові інвестиції. А альтернативи, будемо відверто казати, по багатьох моментах може не бути. Саме тому дуже важливо зберегти ці ланцюжки", - додав він.

Нагадаємо, раніше перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна прагне розширити важливу міжнародну угоду про експорт зерна морськими портами, включивши до неї можливість відвантаження сталі. Це дасть змогу підтримати економіку країни, яка постраждала від російської війни.

Своєю чергою, президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП.