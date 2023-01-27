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Розблокування морських портів дасть Україні понад 20 млрд доларів і відновить економіку, - економіст

Фото: розблокування морських портів дасть Україні понад 20 млрд доларів і відновить економіку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Питання розблокування морських портів для України має стратегічне значення, адже відновлення експорту дасть країні понад 20 мільярдів доларів доходу, а також запустить процеси відновлення економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Українського союзу промисловців та підприємців Анатолія Кінаха.

"Ми вдячні ООН та посереднику Туреччині за те, що вдалося розпочати експорт української агросировини через зерновий коридор. Це дало можливість покращити ситуацію як аграрного комплексу України, так і нашої фінансової системи в цілому. Але цього мало. І ми ставимо питання розширення коридору не тільки по агросировині, але й по іншим видам експортної продукції України", - заявив Кінах.

За його словами, експорт аграрної сировини приніс Україні $20 млрд, водночас можна подвоїти цю суму, коли морські шляхи будуть розблоковані.

"Передусім потрібно відновити експорт продукції гірничо-металургійного комплексу - це наша стратегічна галузь, яка до війни забезпечувала роботою 530 тисяч українців і давала мінімум 21-22 мільярди валютної виручки шляхом експорту руди і металів. Це питання зараз має найпринциповіше значення, і переговори вже розпочаті", - повідомив Кінах.

Також, за його словами, відновлення морських перевозок матиме значний вплив і на інші експорті галузі України, і це дасть зможу перезапустити економіку.

"Розблокування має дуже серйозне значення для аграрного, гірничо-металургійного комплексу, і інших експортних галузей. Від цього буде залежати, наскільки економіка України буде виробляти ресурс, який нам необхідний як для перемоги над агресором, так і для соціально-економічного життя в нашій країні. І тут необхідно об’єднувати всім зусилля, і Україні як державі, і нашим дипломатам, бізнесу, і потужно працювати з міжнародними партнерами", - резюмував Кінах.

Нагадаємо, раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов також заявив, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП.

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