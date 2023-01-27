Розблокування морських портів дасть Україні понад 20 млрд доларів і відновить економіку, - економіст

"Ми вдячні ООН та посереднику Туреччині за те, що вдалося розпочати експорт української агросировини через зерновий коридор. Це дало можливість покращити ситуацію як аграрного комплексу України, так і нашої фінансової системи в цілому. Але цього мало. І ми ставимо питання розширення коридору не тільки по агросировині, але й по іншим видам експортної продукції України", - заявив Кінах.

За його словами, експорт аграрної сировини приніс Україні $20 млрд, водночас можна подвоїти цю суму, коли морські шляхи будуть розблоковані.

"Передусім потрібно відновити експорт продукції гірничо-металургійного комплексу - це наша стратегічна галузь, яка до війни забезпечувала роботою 530 тисяч українців і давала мінімум 21-22 мільярди валютної виручки шляхом експорту руди і металів. Це питання зараз має найпринциповіше значення, і переговори вже розпочаті", - повідомив Кінах.

Також, за його словами, відновлення морських перевозок матиме значний вплив і на інші експорті галузі України, і це дасть зможу перезапустити економіку.

"Розблокування має дуже серйозне значення для аграрного, гірничо-металургійного комплексу, і інших експортних галузей. Від цього буде залежати, наскільки економіка України буде виробляти ресурс, який нам необхідний як для перемоги над агресором, так і для соціально-економічного життя в нашій країні. І тут необхідно об’єднувати всім зусилля, і Україні як державі, і нашим дипломатам, бізнесу, і потужно працювати з міжнародними партнерами", - резюмував Кінах.

Нагадаємо, раніше президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов також заявив, що розблокування морських портів та розширення номенклатури експорту забезпечить Україні надходження щонайменше $20 млрд на рік та значний приріст ВВП.