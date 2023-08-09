Розбито храм та магазини, будинки – без вікон. Що відомо про наслідки удару по Запоріжжю

Атака на житловий квартал Запоріжжя

Вибух у Шевченківському районі Запоріжжя пролунав під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 19:40.

Незабаром голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram повідомив, що росіяни вдарили "надточною зброєю" по Шевченківському району, в результаті було пошкоджено храм і торгові точки, вибило вікна у багатоповерхівках.

Фото: наслідки атаки у Запоріжжі (/t.me/zoda_gov_ua, t.me/eto_zp)

Після обстрілу почалася пожежа. Зруйновано дитячий майданчик. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що у п'яти багатоповерхових будинках та у трьох навчальних закладах вилетіли вікна.

Дані про жертви

На даний момент відомо про 2-х загиблих внаслідок удару по місту та 7-х постраждалих. Дані про жертви уточнили у МВС.

Раніше керівник ОВА Малашко повідомляв про 3-х загиблих - двох жінок і чоловіка похилого віку.

Проте за інформацією правоохоронців, одну людину вдалося реанімувати. Лікарям допомагали парамедики поліції.

Фото: одну людину вдалося врятувати (t.me/mvs_ukraine)

Ще 7 людей отримали травми, усі вони перебувають у лікарні. Троє з постраждалих у тяжкому стані, у решти – травми середньої тяжкості.

Удар могли завдати "Іскандером"

За попередніми даними, окупанти атакували Запоріжжя "Іскандером". Тип ракети ще встановлюється. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак і додав, що від обстрілу постраждав храм ПЦУ. Він опублікував фото зруйнованої церкви та супермаркету.

"Російський ракетний удар по Запоріжжю. Тип ракети встановлюється - попередньо, "Іскандер". Удар завдано по території храму святих апостолів Петра та Павла ПЦУ", - повідомив Єрмак.

Фото: руйнування після обстрілу (t.me/ermaka2022)

Реакція Зеленського

Президент України назвав атаку на Запоріжжі воєнним злочином, за який російські окупанти отримають відповідь на передовій. Володимир Зеленський опублікував відео з місця події, на якому видно пожежу на території храму.

"І цей воєнний злочин Росії обов'язково отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій - завдяки нашим героїчним воїнам", - підкреслив Зеленський.

Роботи з ліквідації обстрілу продовжуються

На місці удару у Шевченківському районі комунальні служби міста ліквідують наслідки.

Фото: постраждалі можуть звернутися до пункту допомоги на місці події (t.me/kurtievofficial)

Також чергує комунальний автобус, із постраждалими працюють представники благодійних фондів.