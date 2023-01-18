Розбираємося, чи шкідлива для здоров'я людини електрична тепла підлога

Сьогодні дбати про своє здоров'я дуже вважається трендом. Багато людей намагаються оточити себе екологічно чистими та безпечними продуктами. Все має бути тільки натурального походження - меблі, елементи декору, матеріали для облицювання інтер'єру. Мовляв, повертаємось до витоків, у часи, коли люди використовували лише даровані нам природою продукти. Звичайно, раніше, до вступу людства в епоху промислової революції, екологія справді була кращою. Однак і жити було набагато важче.

Взагалі наявність благ цивілізації передбачають прикладне використання наукових відкриттів та застосування сучасних технологій. Зрозуміло, що життя на самоті з природою формально позитивно впливає стан здоров'я людини. Але повертатися до витоків та натурального господарства — якась не надто приваблива перспектива. По суті, будь-який сучасний пристрій деякою мірою порушує природний хід речей. Адже натуральність, якщо бути принциповим, повинна виявлятися у всьому — одязі, їжі, житлі, знарядді праці. Яка тоді електрика, опалення, побутова техніка, комп'ютери зі смартфонами, зручності, нарешті? Все має бути природно, типу так: у печері живи – листком підтирайся. А можна взагалі не підтиратися, адже що натурально, те й не соромно зовсім.

Ось такі не надто радісні висновки спадають на думку після чергового прочитаного матеріалу про шкоду електричної теплої підлоги. Мовляв, електромагнітне випромінювання передчасно зведе власників такої опалювальної системи до могили. А якщо встановити обігрів, наприклад, під ламінат, то формальдегіди, що випаровуються з нього, та інші канцерогени швиденько викличуть рак з усіма наслідками. А бідні домашні тварини та діти постійно обпікатимуться через майже розпечену від нагріву підлогу. Вам уже лячно? Мені ні, тому що описані ситуації - це нісенітниці.

Міфи та реальність

Почнемо по порядку розвінчувати міфічні домисли про шкоду підігріву підлоги. Взагалі для початку згадаємо, що таку систему, вигідно купити яку пропонує магазин теплої підлоги Теплий дім, складається з:

Розміщеного під покриттям підігрівного елемента - секції кабелів, мату або інфрачервоної плівки. Терморегулятора, який керує роботою обігріву. Датчика температури.

Це до якої температури потрібно нагріти покриття підлоги, щоб ним можна було обпектися? Так тоді й звичайна батарея становить загрозу. При цьому радіатори справді потрібно чимось захищати, якщо у будинку є маленькі діти чи тварини. А комфортна температура нагрітого покриття для підлоги — не більше +25°C. Отже, при експлуатації в нормальних умовах ризик обпектися відсутній як такий.

Що стосується формальдегідів і меламіну, які використовуються при виготовленні ламінату, такі леткі речовини здатні випаровуватися тільки при надмірному нагріванні - не нижче, ніж до +32°C. Більше того, у моделях ламінованих дошок із класом емісії E0 вони взагалі відсутні. Тож загроза явно перебільшена.

Зрештою, розберемося з електромагнітними полями. Чи утворюються вони під час роботи теплої підлоги? Так, як і при функціонуванні будь-якого пристрою, що працює від електрики. Вся побутова та комп'ютерна техніка, навіть розетки з вимикачами, стають джерелами виникнення таких полів. Фізика, нічого з цим не вдієш. Ось тільки рівень цього випромінювання у випадку з електричною теплою підлогою надзвичайно малий. Так розетка в цьому сенсі набагато небезпечніший електричний прилад!

До речі, ситуація дуже схожа з наявністю в картоплі та помідорах нікотину. А ви не знали? Але це правда. Однак у порівнянні з тютюновим листям концентрація речовини, що викликає звикання, просто сміхотворна. Загалом, у цьому сенсі електрична тепла підлога Devi в тій же мірі небезпечна для здоров'я, як картопля з томатами є наркотичними речовинами. А ви думали, чого це вас ковбасить від пюрешки та томатного соку? Так що марихуана нервово курить осторонь. Скоро, мабуть, десь у Колумбії з'являться нелегальні плантації картоплі — ось наркобарони зрадіють!