Разбираемся, вреден ли для здоровья человека электрический теплый пол

Сегодня заботиться о своем здоровье стало чуть ли не модно. Многие люди стараются окружить себя экологически чистыми и безопасными продуктами. Все должно быть только натурального происхождения — мебель, элементы декора, используемые для облицовки интерьера материалы. Мол, возвращаемся к истокам, во времена, когда люди использовали только дарованные нам природой продукты. Конечно, раньше, до вступления человечества в эпоху промышленной революции, экология действительно была получше. Однако и жить было гораздо тяжелее.

Вообще наличие благ цивилизации предусматривают прикладное использование научных открытий и применение современных технологий. Понятно, что жизнь в уединении с природой формально положительно влияет на состояние здоровья человека. Но возвращаться к истокам и натуральному хозяйству — какая-то не слишком заманчивая перспектива. По сути любое современное устройство в некоторой степени нарушает естественный ход вещей. Ведь натуральность, если быть принципиальными, должна проявляться во всем — одежде, пище, жилище, используемых орудиях труда. Какие тогда электричество, отопление, бытовая техника, компьютеры со смартфонами, удобства, наконец? Все должно быть естественно, типа так: в пещере живи - листком подтирайся. А можно и вообще не подтираться, ведь что натурально, то и не стыдно вовсе.

Вот такие не слишком радостные выводы приходят в голову после очередного прочитанного материала о вреде электрического теплого пола. Мол, электромагнитное излучение преждевременно сведет владельцев такой отопительной системы в могилу. А если установить обогрев, например, под ламинат, то испаряющиеся из него формальдегиды и прочие канцерогены быстренько вызовут рак со всеми вытекающими последствиями. А бедные домашние животные и дети постоянно будут обжигаться о почти раскаленный от нагрева пол. Вам уже страшно? Мне нет, потому что описанные страсти -— это полный бред.

Мифы и реальность

Начнем по порядку развенчивать мифические домыслы о вреде обогрева пола. Вообще для начала вспомним что такая система, выгодно купить которую предлагает магазин теплого пола Теплый дом, состоит из:

Размещенного под напольным покрытием нагревательного элемента - секции кабелей, мата или инфракрасной пленки. Терморегулятора, который управляет работой обогрева. Датчика температуры.

Это ж до какой температуры нужно нагреть покрытие пола, чтобы об него можно было обжечься? Так тогда и обыкновенная батарея представляет угрозу. При этом радиаторы действительно нужно чем-то ограждать, если в доме есть маленькие дети или животные. А комфортная температура нагретого напольного покрытия — не более +25°C. Так что при эксплуатации в нормальных условиях риск обжечься отсутствует как таковой.

Что касается формальдегидов и меламина, которые используются при изготовлении ламината, то такие летучие вещества способны испаряться только при чрезмерном нагреве — не ниже, чем до +32°C. Более того, в моделях ламинированных досок с классом эмиссии E0 они вообще отсутствуют. Так что угроза явно преувеличена.

Наконец, разберемся с электромагнитными полями. Образуются ли они при работе теплого пола? Да, как и при функционировании любого работающего от электричества устройства. Вся бытовая и компьютерная техника, даже розетки с выключателями становятся источниками возникновения таких полей. Физика, ничего с этим не поделаешь. Вот только уровень этого излучения в случае с электрическим теплым полом чрезвычайно мал. Да розетка в этом смысле гораздо более опасный электрический прибор!

Кстати, ситуация очень похожа с наличием в картофеле и помидорах никотина. А вы не знали? Но это чистая правда. Однако по сравнению с табачными листьями концентрация вызывающего привыкание вещества просто смехотворная. В общем, в этом смысле электрический теплый пол Devi в той же степени опасен для здоровья, как картошка с томатами являются наркотическими веществами. А вы думали, чего это вас колбасит от пюрешки и томатного сока? Так что марихуана нервно курит в сторонке. Скоро, небось где-то в Колумбии появятся нелегальные плантации картофеля — вот наркобароны возрадуются!