Ярового уволили из МВД: он более 7 лет был первым замом Авакова

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании уволил первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового. Он был на этой должности с марта 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко.

По его словам, на заседании правительства Ярового уволили с должности первого заместителя министра внутренних дел Украины.

Отметим, его назначили первым замом в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Кабмина уволили еще одного заместителя министра внутренних дел - Татьяну Ковальчук.