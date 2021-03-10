"Ровногаз" заключил свыше 2 тысяч договоров на обслуживание газовых сетей

Юридические клиенты АО "Ровногаз" заботятся о своевременном обслуживании газовых сетей и стремятся к безопасному пользованию природным газом. В компании отмечают, что менее ответственными потребителями являются собственники многоквартирных жилых домов.

"АО "Ровногаз" - надежный партнер в оказании услуг по газификации и техническому обслуживанию газораспределительных сетей. Потребители, которые понимают сложность комплексного обслуживания газовой системы, выбирают специалистов нашей компании, которые обеспечивают безаварийную эксплуатацию газовых сетей и выполнения ремонтных работ любого уровня сложности. Стоимость услуг для каждого клиента рассчитывается индивидуально, в зависимости от протяженности сетей, количества приборов, их типа, периода обслуживания", - комментирует технический директор компании Александр Климчук.

Специалисты АО "Ровногаз" обращают внимание на то, что отсутствие плановых работ по техническому обслуживанию в многоэтажках, приводит к аварийности сетей. Чтобы предупредить неисправности и безопасно потреблять газ, советуют заключать договора на техническое обслуживание.

"В соответствии с действующим законодательством, ответственность за техническое обслуживание систем газоснабжения, возложена на владельцев, собственников и арендаторов зданий. После подписания договора на техническое обслуживание внутридомовых сетей, ответственность за безопасную эксплуатацию переходит к подрядной организации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для получения консультаций или заключения договора с газовой компанией, потребители природного газа Ровенской области могут обратиться к 104ua Клиентское пространство (центры обслуживания клиентов) АО "Ровногаз" по месту жительства или позвонить в контакт-центр: (0362) 46 11 04.