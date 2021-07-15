"Ровногаз" установил 25 ШГРП стоимостью более 10 млн гривен

"Новые ШГРП обеспечат стабильную, бесперебойную и безопасную подачу газа трем тысячам клиентов компании. ШГРП оборудованы современной автоматикой и качественными итальянскими регуляторами давления. Данное оснащение понижает и поддерживает постоянное давление газа в сети, независимо от объемов потребления. Таким образом, клиенты могут безопасно пользоваться газовыми приборами в домах. Оборудование на шкафных пунктах не только регулирует уровень давления газа, но и предотвращает его скачки, что делает его стабильным 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - говорится в сообщении.

Кроме того, фильтры шкафного газорегуляторного пункта очищают голубое топливо перед подачей его потребителям.

"Модернизацию газового оборудования наше общество провело на выполнение Плана развития. Стоимость работ вместе с оборудованием составляет более 10 млн гривен с НДС. Финансируются эти работы за счет тарифа на распределение газа. Поэтому своевременная оплата услуги доставки газа-залог содержания газораспределительных сетей и сооружений на них в надлежащем состоянии", - отметил технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

По словам пресс-службы, для модернизации газовых сетей области, до конца года компания планирует установить еще 52 новых ШГРП. Оборудование будет обеспечивать регулирование подачи газа для более 7 тысяч потребителей области.

"В целом за 2,5 года "Ровногаз" провел модернизацию в зоне лицензионной деятельности 55 шкафных газорегуляторных пунктов производства Львовского завода RGC Production", - говорится в сообщении.