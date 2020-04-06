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"Ровногаз": уровень расчетов за доставку в марте уменьшился на 13%

Новости » Энергетика     06.04.2020 - 12:56
"Ровногаз": уровень расчетов за доставку в марте уменьшился на 13%
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Компания разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты

С началом карантина в Ровенской области на 13% упал уровень расчетов за услуги газоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба АО "Ровногаз".

"В условиях карантина, когда семьи находятся дома и круглосуточно пользуются газом и другими коммунальными услугами, важность безотказной работы всей критической инфраструктуры возросла в разы. Работники АО "Ровногаз" делают все, чтобы обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение, надеясь на понимание и поддержку потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что АО "Ровногаз" разделяет позицию о приостановлении начисления штрафных санкций за просрочку оплаты, чтобы таким образом помочь потребителям пережить карантин. Также введен мораторий на прекращение доставки газа потребителям, которые имеют задолженность за услуги. Однако, эту услугу необходимо по крайней мере сразу после окончания карантина.

По словам пресс-службы, в этих ограниченных условиях клиенты АО "Ровногаз" имеют все возможности оплатить счета за доставку во время карантина дистанционно. Для них работают онлайн-сервисы сайта 104.ua: личный кабинет, мобильные приложения для Android и iOS, а также вайбер-бот.

"Для потребителей АО "Ровногаз" экстренно разработано экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически сгенерировать Личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067 01-01-104 и сообщить оператору номер лицевого счета (он есть в квитанции каждого клиента). Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему. Это очень удобно для потребителей", - говорит коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Осницький.

В компании также напомнили, что ежедневно 24 часа в сутки 7 дней в неделю газовики продолжают выезжать и локализировать утечки газа, ремонтировать газопроводы, обслуживать газорегуляторные и шкафные регуляторные пункты, понижающие и поддерживают необходимое давление в сетях, а также дистанционно оказывать услуги потребителям. Проводится вся необходимая работа, чтобы во время карантина в домах потребителей был газ. Сейчас специалисты АО "Ровногаз", которые сейчас работают дистанционно, ведут активную работу с клиентами компании.

"Призываем потребителей по возможности платить за услуги распределения газа своевременно. Ведь эти средства нужны для обеспечения стабильной деятельности компании, бесперебойной работы газораспределительной системы края и оплаты труда газовиков. Потребители могут оперативно скачать счета для оплаты услуг доставки в личных кабинетах на сайте 104.ua и в viber-бот", - говорится в сообщении.

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