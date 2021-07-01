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"Ровногаз" в течение трех лет инвестировал в газовые сети почти 70 млн гривен

Автор: Мария Тарарыева

В течение 2018-2020 годов АО "Ровногаз" инвестировал в газораспределительные сети области почти 70 млн гривен. Однако для редизайна системы распределения газа региона этих средств недостаточно.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 2018 по 2020 год работники АО "Ровногаз" осуществили реконструкцию почти 20 км газопроводов, заменили 110 отключающих устройств и 62 станции катодной защиты. Заменили 66 устаревших ШГРП на современные и надежные, производства Львовского завода RGC Production", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, обновление сетей позволяет уменьшить расход технологического газа, то есть в долгосрочной перспективе уменьшает нагрузку на потребителей газа.

"Ежегодно объем и направления инвестиций в газораспределительную систему Ровенской области утверждает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Все средства, предусмотренные в тарифе на распределение, в полном объеме инвестируются в газораспределительные сети, основная часть которых государственные. Выполнение инвестпрограммы неуклонно контролирует государственный регулятор", - говорится в сообщении.

Однако, в пресс-службе отметили, что действующий тариф за доставку газа не позволяет АО "Ровногаз" осуществить полноценную модернизацию системы распределения газа. В том числе и сетей, находящихся в государственной собственности.

"В этом году наша компания планирует заменить 10 ГРП и 67 ШГРП, 31 станцию катодной защиты сетей от коррозии. Кроме того, 4573 дома получат новые КБРТ. В планах замена поврежденных участков газопроводов и задвижек стоимостью 12,5 млн грн", - отметил технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

По словам пресс-службы, средства из тарифа за распределение природного газа являются основным источником инвестиций АО "Ровногаз".

"Поэтому компания призывает потребителей своевременно оплачивать услуги. Это даст возможность выполнять в срок все запланированные мероприятия и обеспечивать стабильное и безаварийное газоснабжение для 265 тысяч потребителей Ровенской области", - говорится в сообщении.

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Ровногаз