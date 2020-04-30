"Ровногаз Сбыт" возвращает денежные средства участникам акции "Твоя энергонезависимость"

ООО "Ровногаз Сбыт" начал возвращать остатки неиспользованных средств всем участникам акции "Твоя энергонезависимость", которая длилась с октября 2019 по март 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Средства могут быть использованы потребителями или для оплаты текущего потребления, или быть перечислены на банковский счет. В пресс-службе отметили, что начиная с 20 апреля в Личном кабинете на сайте 104.ua будет доступен функционал, который позволит направить эти средства на оплату текущего потребления.

"Чтобы получить средства на банковский счет необходимо направить на почтовый или электронный адрес нашей компании office@rvgaszbut.104.ua заявление установленного образца или оставить подписанное заявление в специальном ящике, который установлен на входе каждого из Центров обслуживания клиентов. Экземпляр заявления на возврат остатка неиспользованных средств в рамках акции "Твоя энергонезависимость" размещен на официальном сайте. Мы сможем оперативно вернуть средства сразу как получим ваше письменное заявление", - отметил директор ООО "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник.

По словам пресс-службы, проверить состояние лицевого счета можно в любой момент на сайте 104.ua или позвонив в контакт-центр по телефону (0362) 48 90 04.

"Мы благодарны всем, кто принял участие в акции и проинвестировал свои средства в создание собственного запаса газа в отопительный сезон 2019-2020 года. Это был важный опыт и для нас, и для вас, как потребителей, так как он позволил вам быть уверенными в наличии газа и сохранения стабильной цены на него в течение отопительного сезона", - говорится в сообщении.