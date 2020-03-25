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"Ровногаз Сбыт": потребление газа в области уменьшилось на 17%

Новости » Энергетика     25.03.2020 - 16:00
"Ровногаз Сбыт": потребление газа в области уменьшилось на 17%
Иллюстративное фото (УНИАН)

Уменьшение потребления газа связано с аномально теплой зимой

Потребление газа в Ровенской области в январе-феврале текущего года сократилось на 17 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба "Ровногаз Сбыт".

"За два первых месяца 2020 года клиенты ООО "Ровногаз Сбыт" ощутимо уменьшили потребление природного газа. Снижение объемов потребления голубого топлива произошло по всем категориям потребителей. Так, населением потреблено почти 68,8 млн куб. м газа, что на 17% меньше по сравнению с январем-февралем 2019 года. Тогда объем потребленного газа составил почти 83 млн куб. м. Цена газа в зимние месяцы текущего года по сравнению с прошлогодней цене снизилась в среднем на 35%", - говорится в сообщении.

Снижение объемов потребления газа в компании связывают с теплыми погодными условиями.

"Несмотря на теплую зиму, уменьшение потребления газа и снижение цены кубометра состоянию на 1 марта 2020 года, клиенты ООО "Ровногаз Сбыт" задолжали за потребленный газ свыше 275 млн гривен", - говорит директор предприятия Леонид Кошельник.

По словам пресс-службы, при таких условиях компания вынуждена проводить исковую работу, чтобы уменьшить долги за газ. "Должникам направляют уведомления, предлагают варианты , чтобы погасить долг частями. Потребитель может заключить с компанией соглашение о реструктуризации долга и платить его частями. Кроме того, при наличии оснований, потребители имеют возможность получения государственной помощи на оплату услуг газоснабжения", - говорится в сообщении.

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