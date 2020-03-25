"Рівнегаз Збут": споживання газу в області зменшилось на 17%

Ілюстративне фото (УНІАН)

Зменшення споживання газу пов’язане з аномально теплою зимою

Споживання газу у Рівненській області у січні-лютому поточного року зменшилось на 17 %, порівняно з аналогічним періодом 2019 року. про це повідомляє прес-служба "Рівнегаз Збут".

"За два перших місяці 2020 року клієнти ТОВ "Рівнегаз Збут" відчутно зменшили споживання природного газу. Зниження обсягів споживання блакитного палива відбулося за всіма категоріями споживачів. Так, населенням спожито майже 68,8 млн куб. м газу, що на 17% менше, порівняно з січнем-лютим 2019 року. Тоді об’єм спожитого газу становив майже 83 млн куб. м. Ціна газу в зимові місяці поточного року порівняно з минулорічною ціною знизилась в середньому на 35 %", - йдеться у повідомленні.

Зниження обсягів споживання газу у компанії пов’язують з теплими погодними умовами.

"Попри теплу зиму, зменшення споживання газу та зниження ціни кубометра станом на 1 березня 2020 року, клієнти ТОВ "Рівнегаз Збут" боргують за спожитий газ понад 275 млн гривень", - говорить директор підприємства Леонід Кошельник.

За словами прес-служби, за таких умов компанія вимушена проводити позовну роботу, щоб зменшити борги за газ. "Боржникам направляють попередження, пропонують варіанти , щоб погасити борг частинами тощо. Споживач може укласти з компанією угоду про реструктуризацію боргу та сплачувати його частинами. Крім того, за наявності підстав, споживачі мають можливість отримання державної допомоги на оплату послуг газопостачання", - йдеться у повідомленні.