"Ровногаз Сбыт": потребление газа в области сократилось на 22%

Потребители газа Ровенской области в 2019 году использовали 224 млн куб. м природного газа. Это на 63 млн куб. м или на 22% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Ровногаз Сбыт".

"Уменьшение объемов потребления газа произошло среди всех категорий потребителей Ровенской области. В частности, бытовые потребители в 2019 году использовали 213 млн куб. м голубого топлива, что на 59 млн куб. м меньше, чем в 2018 году. Бюджетные и промышленные организации, которые являются клиентами ООО "Ровногаз Сбыт", сократили потребление почти на 29%", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, это объясняется такими основными причинами, как климатические изменения – плюсовая температура в зимний период, широкое применение энергосберегающих технологий и внедрение механизма монетизации льгот и субсидий.

"Относительно теплая погода в течение отопительного периода, как в начале, так и в конце 2019 года способствовала снижению объемов потребления газа. Ежегодно потребители активно используют энергосберегающие технологии. Экономить голубое топливо также побуждает наличный механизм компенсации льгот и субсидий", – рассказывает директор ООО "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник.

В пресс-службе отметили, что потребление газа до конца текущего отопительного сезона зависит как от погодных условий, так и от тенденций на рынке газа.

"На первый квартал и апрель 2020 года гарантирована цена на газ для всех потребителей совпадает с месячной на январь 2020 года и составляет 6,913 гривен за тыс. куб. м с НДС, но без стоимости транспортировки и доставки. По состоянию на 31 декабря 2019 года заявление об отказе от гарантированной цены и желание получать газ по цене, которая определяется ежемесячно, подали 210 клиентов ООО "Ровногаз Сбыт", - говорится в сообщении.