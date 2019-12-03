"Ровногаз Сбыт": льготы монетизированы для 38 тыс. потребителей газа

С октября 2019 года 38 тыс. клиентов ООО "Ровногаз Сбыт" получают монетизированные льготы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В Ровенской области в отопительном сезоне 2019-2020 годам 90% льготников получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". С этих счетов суммы льгот в оплате за газ за них перечисляет AT "Ощадбанк". При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением, и не удерживает комиссию за эту операцию. Оставшийся платеж за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно. При этом "Ощадбанк" не удерживает комиссию за эту операцию", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, еще 10% льготников получают помощь наличными согласно поданным ими до 15 октября заявлений. Такие льготники должны самостоятельно полностью рассчитаться за потребленный газ, выбрав для этого удобный банк, отделение почты или платежную систему. Расходы на проведение такого платежа зависят от комиссий, которую устанавливает выбранная финансовое учреждение или сервис.

В пресс-службе напомнили, что государство оказывает помощь льготникам деньгами – по безналичному расчету (переводом на счета в "Сбербанке"), или наличными. В связи с этим, в счетах платеж за потребленный природный газ начисляется в полном объеме без учета льготной скидки, поэтому подлежит 100% оплате.

"Изменилась процедура начисления и не все льготники, своевременно рассчитываются за потребленный газ. Мы с пониманием относимся к потребителям и при необходимости соглашаемся на реструктуризацию долга. – Говорит директор ООО "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник. – Однако, наши клиенты должны понимать, что в случае неуплаты за потребленные услуги, мы будем вынуждены прибегнуть к радикальным действиям, в том числе и отключение. Поэтому, призываем льготников не накапливать долги".

Также в пресс-службе отметили, что в октябре в Ровенской области задолженность за потребленный газ возросла и составляет 198,1 млн гривен.