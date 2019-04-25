"Ровногаз Сбыт" на 64% уменьшил цену на газ для коммерческих потребителей

В течение шести месяцев ООО "Ровногаз Сбыт" последовательно уменьшает цену на природный газ для коммерческих потребителей. За этот период цена снижена более чем на 5 тыс. гривен, благодаря чему бизнес-клиенты "Ровногаз Сбыта" получили возможность сэкономить на энергоносители. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В октябре 2018 года "Ровногаз Сбыт" установил цену на природный газ для коммерческих потребителей на тогдашнем рыночном уровне - более 14 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без учета транспортных услуг и НДС). В апреле этого года компания предлагает газ для бюджетных учреждений, предприятий, организаций по цене меньше 9 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, помимо конкурентоспособной цены, ООО "Ровногаз Сбыт" предлагает своим клиентам оптимальные условия расчетов и стабильные поставки газа.

"Среди коммерческих клиентов нашей компании - бюджетные учреждения и организации, обеспечивающие теплом объекты социальной сферы. Мы привыкли работать в условиях жесткой ответственности. Поэтому не имеем случаев, когда школы, детсады, больницы оставались без газа по вине поставщика", - отметил директор ООО "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник.

Также в пресс-службе отметили, что потребители-юридические лица самостоятельно определяют поставщика с которым желают сотрудничать.

"В соответствии с положениями статьи 12 Закона Украины "О рынке природного газа", поставки природного газа юридическим лицам осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем. В свою очередь, цену на газ для потребностей бытовых потребителей определяет и утверждает Кабинет Министров Украины", - говорится в сообщении.