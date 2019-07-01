"Ровногаз Сбыт": почти 6,5 тыс. потребителей могут остаться без субсидий

По состоянию на 1 июня задолженность бытовых потребителей ООО "Ровногаз Сбыт" составила 253 млн гривен. Среди них получатели государственной социальной помощи задолжали за потребленный природный газ 122 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что за полученные услуги не рассчитались 202 тыс. потребителей, из них 42 тыс. субсидиантов.

"Согласно новому Порядку, утвержденному Кабинетом министров Украины, гражданам, которые получали государственную помощь во время отопительного сезона в денежной форме (безналичной или наличной), и не имеют долгов за жилищно-коммунальные услуги свыше 340 гривен, субсидия назначается без подачи новых заявлений и декларации. В случае, если задолженность превышает 340 гривен, субсидия не назначается до тех пор, пока потребитель не погасит долг", - говорится в сообщении.

ООО "Ровногаз Сбыт" сообщает, что в органы соцзащиты населения предоставлена информация по 6,5 тыс. субсидиантов, которые вовремя не рассчитались за услуги по газоснабжению.

"Все эти потребители вошли в перечень тех, кто получает субсидию в наличной или безналичной форме в 2019 году. Напоминаем, что возврат неиспользованной субсидии за отопительный период 2018-2019 гг. осуществлялось до 31 января 2019 года. А сэкономленные средства с февраля по май 2019 года перечислены потребителям в июне на спецсчета, открытые в "Ощадбанке", - говорится в сообщении.

В мае ООО "Ровногаз Сбыт" уже провело расчет сумм неиспользованных субсидий, которые были назначены в форме субвенции в период с октября 2018 года по январь 2019 года (включительно). В этом году сумма неиспользованной субсидии потребителями в Ровенской области, которое было возвращено в госбюджет, составила 35 114 млн гривен.

"Чтобы потребители были информированы об имеющемся или отсутствующем долге на своем лицевом счете, мы предлагаем различные удобные способы. В частности, можно зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте 104.ua, позвонить по номеру Контакт-центра (0362) 48-90-04, скачать на мобильный телефон приложение 104 Mobile или 7014ua в Вайбері, отправить смс на номер 7104 со словом Баланс и через пробел написать свой номер лицевого счета. Хотим подчеркнуть – для автоматического переназначения субсидии, надо его погасить долг или заключить договор реструктуризации", - напоминает директор ООО "Ровногаз Сбыт" Леонид Кошельник.

Также в компании сообщают, что с началом нового отопительного сезона с октября 2019 года стартует новая реформа – монетизация льгот. Ее реализуют по образцу монетизации субсидий.

В ООО "Ровногаз Сбыт" также сообщают, что в случае непогашения задолженности предприятие будет вынуждено прибегнуть к непопулярным шагам, а именно к прекращению газоснабжения.