"Ровногаз" предупредил о последствиях отключения котельных

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Единственным оптовым поставщиком газа для населения и поставщиком для теплосетей является "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" пролоббировал и получил право с 1 декабря 2018 года инициировать и оказывать поручение газораспределительным компаниям отключать теплосети зимой из причин задолженности за потребленный газ. Такое право предоставлено Нафтогаза условиями Кодекса газотранспортных систем. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Ровногаз".

Решение "Нафтогаза" прекратить газоснабжение котельных оставит мерзнуть в домах тысячи семей. Чтобы избежать техногенной катастрофы в области и предоставить время для урегулирования проблем, "Ровногаз" немедленно информировать местные органы власти, предприятия ТКЭ, регулятора, сообщество о получении подобных поручений Нафтогаза протяжении этой зимы.

"НКРЭКУ обязала операторов ГРС заключить договоры на выполнение работ по прекращению газоснабжения с компанией Нафтогаз Украины и за письмови поручением осуществлять отключение производителей тепла, - отметил коммерческий директор ПАО "Ровногаз" Виктор Осницький. - Таким образом, если в течение 3-х дней после получения поручения "Нафтогаза" на отключение, тепловые сети не урегулируют отношения с государственным монополистом, ПАО "Ровногаз" будет вынужденно начать мероприятия по прекращению газоснабжения на объекты".

ПАО "Ровногаз" транспортирует природный газ 44 тепловым компаниям области. Компания не продает природный газ и не получает средства за него. Единственным оптовым поставщиком газа для населения и поставщиком для теплосетей является "Нафтогаз". "Ровногаз" доставляет топливо потребителю и получает тариф за доставку газа и обслуживание сетей в размере 87 копеек за кубометр. Как Оператор ГРС, "Ровногаз" обязан прекращать газоснабжение потребителю при письменном обращении его поставщика.

"Этой зимой "Нафтогаз Украины" получил право оставлять людей зимой без тепла. И ПАО "Ровногаз" в этой ситуации используют лишь как инструмент для выполнения решений государственного монополиста", - считает Виктор Осницький.