"Рівнегаз" попередив про наслідки відключення котелень

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Єдиним оптовим постачальником газу для населення та постачальником для тепломереж є "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз України" пролобіював та отримав право з 1 грудня 2018 року ініціювати та надавати доручення газорозподільним компаніям відключати тепломережі взимку з причин заборгованості за спожитий газ. Таке право надано Нафтогазу умовами Кодексу газотранспортних систем. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Рівнегаз".

Рішення "Нафтогазу" припинити газопостачання котелень залишить мерзнути в оселях тисячі родин. Щоб уникнути техногенної катастрофи в області та надати час для врегулювання проблем, "Рівнегаз" негайно інформуватиме місцеві органи влади, підприємства ТКЕ, регулятора, спільноту про отримання подібних доручень Нафтогазу впродовж цієї зими.

"НКРЕКП зобов’язала операторів ГРМ укласти договори на виконання робіт з припинення газопостачання з компанією Нафтогаз України і за письмови дорученням здійснювати відключення виробників тепла, - зазначив комерційний директор ПАТ "Рівнегаз" Віктор Осницький. - Таким чином, якщо протягом 3-х днів після отримання доручення "Нафтогазу" на відключення, теплові мережі не врегулюють відносини з державним монополістом, ПАТ "Рівнегаз" буде вимушено розпочати заходи з припинення газопостачання на об’єкти".

ПАТ "Рівнегаз" транспортує природний газ 44 тепловим компаніям області. Компанія не продає природний газ та не отримує кошти за нього. Єдиним оптовим постачальником газу для населення та постачальником для тепломереж є "Нафтогаз". "Рівнегаз" доставляє паливо споживачу і отримує тариф за доставку газу і обслуговування мереж в розмірі 87 копійок за кубометр. Як Оператор ГРМ, "Рівнегаз" зобов’язаний припиняти газопостачання споживачу при письмовому звернені його постачальника.

"Цієї зими "Нафтогаз України" отримав право залишати людей взимку без тепла. І ПАТ "Рівнегаз" в цій ситуації використовують лише як інструмент для виконання рішень державного монополіста" - вважає Віктор Осницький.