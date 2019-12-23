"Ровногаз" открыл пятый Центр обслуживания клиентов

Иллюстративное фото (УНИАН)

70% потребителей области имеют доступ к современных центров обслуживания

20 декабря в городе Березно открылся центр обслуживания клиентов АО "Ровногаз". Теперь всеми услугами компании могут воспользоваться 13 тыс. клиентов города. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Березновский центр обслуживания клиентов стал 97-м в Украине и пятым в Ровенской области. АО "Ровногаз" в будущем планирует расширить сеть таких центров в районах. Для этого будет учитываться социальная инфраструктура, логистика и место расположения такого центра.

"Четыре года назад компания "Ровногаз" взяла курс на улучшение условий обслуживания клиентов для создания клиентского сервиса. В Ровенской области доступ к таким клиентским услугам имеют 70% потребителей природного газа. На конец этого года покрытие сервисными услугами составит 85%", - рассказал коммерческий директор Виктор Осницький.

В пресс-службе отметили, что Центр обслуживания клиентов в городе Березно имеет удобное расположение. "Потребители могут получить весь спектр услуг компании. В частности, здесь можно заплатить за потребленный газ, решить любые вопросы относительно счета, получить справку, заказать проектно-сметную документацию, подключить мобильные приложения или зарегистрировать "личный кабинет", и тому подобное. Менеджеры будут обслуживать абонентов Березновского района с 8.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, на данный момент в Ровенской области работают еще четыре Центра обслуживания клиентов АО "Ровногаз" в городах Ровно, Сарны, Дубно, Здолбунов.