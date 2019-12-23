ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Ровногаз" открыл пятый Центр обслуживания клиентов

Новости » Энергетика     23.12.2019 - 13:45
"Ровногаз" открыл пятый Центр обслуживания клиентов
Иллюстративное фото (УНИАН)

70% потребителей области имеют доступ к современных центров обслуживания

20 декабря в городе Березно открылся центр обслуживания клиентов АО "Ровногаз". Теперь всеми услугами компании могут воспользоваться 13 тыс. клиентов города. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Березновский центр обслуживания клиентов стал 97-м в Украине и пятым в Ровенской области. АО "Ровногаз" в будущем планирует расширить сеть таких центров в районах. Для этого будет учитываться социальная инфраструктура, логистика и место расположения такого центра.

"Четыре года назад компания "Ровногаз" взяла курс на улучшение условий обслуживания клиентов для создания клиентского сервиса. В Ровенской области доступ к таким клиентским услугам имеют 70% потребителей природного газа. На конец этого года покрытие сервисными услугами составит 85%", - рассказал коммерческий директор Виктор Осницький.

В пресс-службе отметили, что Центр обслуживания клиентов в городе Березно имеет удобное расположение. "Потребители могут получить весь спектр услуг компании. В частности, здесь можно заплатить за потребленный газ, решить любые вопросы относительно счета, получить справку, заказать проектно-сметную документацию, подключить мобильные приложения или зарегистрировать "личный кабинет", и тому подобное. Менеджеры будут обслуживать абонентов Березновского района с 8.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, на данный момент в Ровенской области работают еще четыре Центра обслуживания клиентов АО "Ровногаз" в городах Ровно, Сарны, Дубно, Здолбунов.

Контакт-центр "Львовгаза" обработал почти 5 млн обращений "Запорожгаз": за 11 месяцев распределение газа в области сократилось на 11%
Новости Украины Ровногаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь