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"Рівнегаз" відкрив п’ятий Центр обслуговування клієнтів

Новини » Енергетика     23.12.2019 - 13:45
"Рівнегаз" відкрив п’ятий Центр обслуговування клієнтів
Ілюстративне фото (УНІАН)

70% споживачів області мають доступ до сучасних центрів обслуговування

20 грудня у місті Березне відкрився центр обслуговування клієнтів АТ "Рівнегаз". Тепер всіма послугами компанії можуть скористатись 13 тис. клієнтів міста. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Березнівський центр обслуговування клієнтів став 97-м в Україні і п’ятим у Рівненській області. АТ "Рівнегаз" в майбутньому планує розширити мережу таких центрів у районах. Для цього буде враховуватися соціальна інфраструктура, логістика та місце розташування такої центру.

"Чотири роки тому компанія "Рівнегаз" взяла курс на покращення умов обслуговування клієнтів для створення клієнтського сервісу. У Рівненській області доступ до таких клієнтських послуг мають 70% споживачів природного газу. На кінець цього року покриття сервісними послугами становитиме 85%", - розповів комерційний директор Віктор Осницький.

У прес-службі зазначили, що Центр обслуговування клієнтів у місті Березне має зручне розташування. "Споживачі можуть отримати весь спектр послуг компанії. Зокрема, тут можна заплатити за спожитий газ, вирішити будь які питання щодо рахунку, отримати довідки, замовити проектно-кошторисну документацію, підключити мобільні додатки чи зареєструвати "особистий кабінет", тощо. Чотири менеджери обслуговуватимуть абонентів Березнівського району з 8.00 до 17.00", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, на даний момент в Рівненській області працюють ще чотири Центри обслуговування клієнтів АТ "Рівнегаз" у містах Рівне, Сарни, Дубно, Здолбунів.

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