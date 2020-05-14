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"Ровногаз": объемы потребления газа с начала 2020 года уменьшились на 10%

Новости » Энергетика     14.05.2020 - 13:22
"Ровногаз": объемы потребления газа с начала 2020 года уменьшились на 10%
Иллюстративное фото (104.ua)

С 2012 года потребление газа клиентами "Ровногаза" постоянно снижалось

Общий объем потребления газа в Ровенской области за четыре месяца 2020 года составил 185,2 млн куб. м, что на 9,5% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. об этом сообщает пресс-служба АО "Ровногаз".

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей: бюджетная сфера использовала меньше газа - на 9,933 млн куб. м (18,7%), промышленность – на 2,8 млн куб. м (9,1%), а населения - на 14,4 млн куб. м (11,7%). Такое падение объемов распределения газа непосредственно отразилось на финансовом состоянии АО "Ровногаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"Объем потребления природного газа на Ровенщине за последние шесть лет сократился на 30%. Однако, независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметил коммерческий директор АО "Ровногаз" Виктор Осницький.

В пресс-службе отметили, что одновременно осложняют ситуацию долги за природный газ распределен. "Поскольку единственным источником финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы являются средства, поступающие от клиентов за распределение газа. По состоянию на 01.05.2020, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед АО "Ровногаз" в размере почти 34,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с 2012 года потребление газа клиентами АО "Ровногаз" постоянно снижалось. Так, в 2015 году потребление газа снизилось на 35,8%, в 2016 - на 27,3%. В целом объем потребления газа за последние 6 лет сократился на 38,4%.

Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины Ровногаз
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