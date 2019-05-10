"Ровногаз": объемы потребления газа в I квартале 2019 года сократились на 22,7%

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Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей

Общий объем потребления газа в Ровенской области за 1 квартал 2019 года составил 181,042 млн куб. м, что на 22,7 % меньше, чем в 2018 году. В результате этого ПАО "Ровногаз" недополучило 46,2 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей. Бюджетная сфера использовала меньше газа на 0,5 млн куб. м (10,3%), промышленность - на 3,5 млн куб. м (12,5%), населения - на 40,5 млн куб. м (26,9%), а теплоснабжающие предприятия - на 8,3 млн куб. м (16,9%).

"Если объемы газа падают, соответственно уменьшается количество средств, которые компания планировала направить на замену газовых сетей и индивидуальных счетчиков. Поскольку за распределение 1 кубометра газа наша компания получает всего 0,72 гривен из общей стоимости, такое резкое падение потребления существенно влияет на финансовое состояние компании", - отметил коммерческий директор ПАО "Ровногаз" Виктор Осницький.

По словам пресс-службы, падение объемов распределения газа сказывается на финансовом состоянии ПАО "Ровногаз" и способности компании реализовывать мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой.

"Ситуацию с падением объемов осложняют еще и долги за распределенный природный газ. По состоянию на 01.04.2019 года задолженность бюджетных организаций составляет более 1 млн гривен. Наибольшая задолженность в теплоэнергетике, которая превышает 22 млн гривен", - говорится в сообщении.