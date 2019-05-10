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"Рівнегаз": обсяги споживання газу в I кварталі 2019 року зменшились на 22,7%

Новини » Енергетика    10.05.2019 - 12:42
"Рівнегаз": обсяги споживання газу в I кварталі 2019 року зменшились на 22,7%
Ілюстративне фото (104.ua)

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів

Загальний обсяг споживання газу в Рівненській області за 1 квартал 2019 року склав 181,042 млн куб. м, що на 22,7 % менше, ніж у 2018 році. В результаті цього ПАТ "Рівнегаз" недоотримало 46,2 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є єдиним джерелом фінансування робіт з обслуговування та модернізації газових мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Споживання блакитного палива скоротилося серед більшості категорій споживачів. Бюджетна сфера використала менше газу на 0,5 млн куб. м (10,3%), промисловість - на 3,5 млн куб. м (12,5%), населення - на 40,5 млн куб. м (26,9%), а теплопостачальні підприємства - на 8,3 млн куб. м (16,9%).

"Якщо обсяги газу падають, відповідно зменшується кількість коштів, які компанія планувала направити на заміну газових мереж та індивідуальних лічильників. Оскільки за розподіл 1 кубометра газу наша компанія отримує всього 0,72 гривень із загальної вартості, таке різке падіння споживання суттєво впливає на фінансовий стан компанії", - зазначив директор комерційний ПАТ "Рівнегаз" Віктор Осницький.

За словами прес-служби, падіння обсягів розподілу газу позначається на фінансовому стані ПАТ "Рівнегаз" і спроможності компанії реалізовувати заходи передбачені інвестиційною програмою.

"Ситуацію з падінням обсягів ускладнюють ще й борги за розподілений природний газ. Станом на 01.04.2019 року заборгованість бюджетних організацій складає більше 1  млн гривень.  Найбільша заборгованість у теплоенергетиці, що перевищує 22 млн гривень", - йдеться у повідомленні.

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